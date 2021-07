Green pass in Duomo Firenze obbligatorio se è visita museale

(ANSA) - FIRENZE, 27 LUG - Obbligatorio esibire il green pass per chi vorrà visitare, dal 6 agosto, i monumenti del Duomo di Firenze - Cattedrale, Cupola del Brunelleschi, Campanile di Giotto e Battistero - e il Museo dell'Opera del Duomo. Lo stesso green pass non sarà invece necessario per accedere in Cattedrale per motivi di culto (celebrazioni e preghiera personale). Lo specifica in una nota l'Opera del Duomo facendo riferimento alla prossima entrata in vigore dell'obbligo del green pass introdotto dal decreto legge n.105 del 23 luglio 2021. (ANSA).