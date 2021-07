Tokyo: Bacosi, adesso continuo almeno fino a Parigi

(ANSA) - TOKYO, 26 LUG - Un mese e mezzo fa stava per rinunciare ai Giochi di Tokyo, adesso vuole continuare "almeno fino a Parigi, poi penseremo a Los Angeles". Lo dice Diana Bacosi collegata in 'dark room' dal villaggio olimpico, dove è tornata 'in bolla' dopo aver vinto l'argento nello Skeet.

E pensare che, un po' la mancanza di stimoli e un po' il timore per la situazione sanitaria del Giappone, l'avevano quasi convinta a dare forfait, e ci sono volute ore di chiacchierate telefoniche con il ct Andrea Benelli ("per me è una figura paterna, e a un certo punto mi ha raccolto con il cucchiaino") e anche con il presidente della Fitav Luciano Rossi per persuaderla a continuare. Così ora si gode questa medaglia "che mi rende felicissima, e se poi c'è una gioia così allora ben vengano anche i momenti brutti".

Tutto questo per capire che, ancora una volta, è il caso di non mollare, come ha fatto dopo che il Covid le aveva fatto venire il timore perfino di uscire di casa ed "era brutto - dice - relazionarsi con le persone care solo attraverso lo schermo di un telefonino". Invece adesso "il progetto è di continuare fino a Parigi 2024, poi vedremo cosa fare a Los Angeles. Ma ora pensiamo a Parigi". E magari alla terza medaglia, per entrare definitivamente nella storia del tiro a volo. (ANSA).