Europei: Evani "noi più uniti e bravi, aiutato pizzico fortuna"

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 21 LUG - "Eravamo i più uniti, abbiamo dimostrato di essere i più bravi e ci ha aiutato a vincere anche un pizzico di fortuna. Se avesse prevalso l'Inghilterra? "Quando si dà il massimo di se stessi, si è già vinto". Così l'assistente allenatore della nazionale Alberico Evani nella cerimonia a Forte dei Marmi (Lucca) durante la quale ha ricevuto dal Comune una targa quale concittadino e amico della cittadina versiliese.

Il tecnico ha ringraziato il sindaco, Bruno Murzi, per il riconoscimento "così speciale anche perché arriva da una città dove vivo- "È un piacere per la città - ha detto Murzi - poter omaggiare un amico e concittadino, oggi campione europeo, come Chicco, un ottimo esempio di rettitudine, moralità e correttezza, aldilà dei suoi grandi meriti sportivi, che tutti i giovani dovrebbero seguire". Alla cerimonia hanno preso parte i bambini del centro estivo Forte Campus e i ragazzi del Milan junior camp Forte dei Marmi, ai quali Evani si è rivolto con un pensiero particolare: "Il calcio che ho sognato fin da bambino è quello con voi, mi diverto tanto e non sento mai la stanchezza".

(ANSA).