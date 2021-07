Incendi, a fuoco tir con materiale ligneo, fiamme alte 6 mt

(ANSA) - PISA, 20 LUG - Un camion, parcheggiato, che trasportava materiale ligneo ha preso fuoco all'alba di questa mattina lungo l'Aurelia all'altezza della frazione di Coltano (Pisa), in località Mortellini. Le fiamme, alte circa 6 metri, hanno interessato anche alcuni pini che delimitano l'area dove era parcheggiato il mezzo pesante e per domare l'incendio sono intervenuti in vigili del fuoco di Pisa e Livorno. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non sono state segnalate particolari problematiche alla viabilità. (ANSA).