Incidenti stradali: tamponamento tra 5 auto in A12, code

(ANSA) - FIRENZE, 18 LUG - Code fino a dieci si sono registrate sull'Autostrada A12 tra Rosignano Marittimo-Collesalvetti per un'incidente in galleria, all'altezza del km 189.1, in direzione Genova e che ha visto coinvolti cinque veicoli.

L'incidente si è verificato intorno alle 17 e il tratto è stato chiuso e poi dopo poco riaperto, fanno sapere dalla polizia stradale. (ANSA).