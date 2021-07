Libri: 20 interviste a 20 anni G8 di Genova

(ANSA) - PISA, 16 LUG - Venti interviste a vent'anni dalle manifestazioni al G8 di Genova per raccontare la cronaca di quei giorni, le istanze politiche, le violenze di piazza, la repressione contro il movimento e la lunga ricerca di giustizia, ma anche per provare a capire le ragioni ideali di una moltitudine di uomini e donne, di diverse generazioni e provenienze, accomunati dalla convinzione che "un altro mondo fosse possibile". E' 'La rivoluzione non è che un sentimento' (Ets di Pisa, 360 pagine, 20 euro), a cura di Archivi della resistenza, i cui proventi saranno interamente devoluti al comitato Piazza Carlo Giuliani. "Venti testimoni - spiega una nota della casa editrice - che sono anche rappresentativi delle diverse tipologie di manifestante e delle culture politiche in campo: portavoce e militanti di base, giornalisti e scrittori, mediattivisti e video-operatori, legali e infermieri, studenti e giovani dei centri sociali, processati e religiosi, vittime dei pestaggi e delle torture. Questo lavoro vuole essere un atto di denuncia, nei confronti di quanto accaduto, e un libro di progetto, rivolto alle nuove generazioni, perché tra le righe di questi racconti si può leggere la storia sentimentale e politica dei nostri ultimi vent'anni". Tra gli intervistati ci sono anche il leader di allora del movimento no global, Vittorio Agnoletto, Heidi Gaggio Giuliani, mamma del giovane manifestante ucciso da un carabiniere, e Maurizio Maggiani. (ANSA).