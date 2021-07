Gkn: azienda, non revochiamo la procedura di licenziamento

(ANSA) - FIRENZE, 15 LUG - Nessuna revoca per la procedura di licenziamento collettivo dei 422 lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio (Firenze): è quanto hanno dichiarato al tavolo del Mise i rappresentanti dell'azienda, secondo una nota della stessa Gkn, confermando quindi "la dolorosa ma necessaria decisione di cessare le attività dello stabilimento produttivo di Campi Bisenzio, dando corso alle procedure che la legge prevede in questi casi".

I vertici di Gkn Driveline Firenze, in videoconferenza da Milano, "hanno dichiarato alle parti presenti - si legge - di non poter accogliere quale pre-condizione alla trattativa la proposta di revocare la procedura avviata, stante la decisione di chiudere il sito produttivo, ma di essere disponibili ad avviare immediatamente il dialogo con le organizzazioni sindacali nell'ambito della procedura anche con il supporto delle istituzioni per identificare le soluzioni che possano minimizzare il più possibile l'impatto sociale della decisione assunta".

Secondo Gkn "in base alle più recenti stime che è stato possibile effettuare con certezza solo negli ultimi mesi del 2021, lo stabilimento di Campi Bisenzio risulta non essere più sostenibile. Tutte le possibili ragionevoli opzioni sono state ampiamente valutate, tuttavia non è stato possibile identificare alcuna alternativa sostenibile per il sito di Firenze". (ANSA).