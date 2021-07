Covid, in Toscana altri 66 casi, nessuno tra i 65 e i 79 anni

(ANSA) - FIRENZE, 12 LUG - I nuovi casi registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 66 su 3.288 test di cui 2.979 tamponi molecolari e 309 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,01% (3,6% sulle prime diagnosi). Questi i dati diffusi dal presidente della Toscana Eugenio Giani nel suo consueto report sui social, specificando che non è stato registrato alcun "nuovo contagio nella fascia 65-79 anni".

Rispetto diminuiscono i nuovi contagi a fronde di un numero più che dimezzato di test, con un tasso di positività che invece quasi raddoppia: in particolare nel precedente report i casi erano 87 a fronte di 6.965 tamponi, con un'incidenza di positivi di 1,25% (1,9% sulle prime diagnosi). (ANSA).