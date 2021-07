Alpinisti in difficoltà su Apuane, Sast li soccorre

(ANSA) - LUCCA, 12 LUG - Intervento del Soccorso alpino e speleologico toscano (Sast) sul Monte Pizzo d'Uccello, sulle Alpi Apuane al confine tra l'alta valle del Serchio e quella del Magra, per soccorrere una cordata di due alpinisti in difficoltà sulla via Oppio Colnaghi. Uno di loro è caduto ma le sue condizioni sarebbero buone.

Una squadra di sei soccorritori è stata portata con l'elicottero in vetta e sta scendendo per raggiungere la cordata che si trova a metà parete, a circa 300-350 metri.

Un'altra squadra di soccorritori si è incamminata verso la vetta. Altri tecnici si trovano a Foce Siggioli per coordinare le squadre in parete. Oltre alle squadre carrarine e lucchesi al momento è stata attivata anche la stazione Querceta, pronta ad intervenire. (ANSA).