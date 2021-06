Pitti; Cuoio di Toscana collabora con Naturino

(ANSA) - FIRENZE, 30 GIU - Doppio impegno per questa edizione di Pitti uomo e Pitti bimbo per Cuoio di Toscana, il brand sostenibile nato per diffondere la cultura del cuoio italiano.

Il consorzio lancia a Pitti bimbo, una esclusiva collaborazione con Naturino, marchio italiano delle calzature kid e junior che fa capo all'azienda Falc. Sei modelli di sandali in pelle e nabuk per bimba - due per i primi passi e quattro junior - in delicate tonalità pastello (giallo, azzurro, beige e arancio). Domani invece, sarà presente all'evento di Thebe Magugu, giovane astro nascente della moda sudafricana premiato da LVMH nel 2019 e special guest di Pitti uomo 100. La sua nuova collezione di menswear per la primavera-estate 2022 verrà presentata in Fortezza con calzature concepite come audaci camperos oltre a morbide borse sviluppate in una palette di colori vibranti rifinite con i materiali naturalmente green forniti dallo storico consorzio conciario. Tutto all'insegna della sostenibilità, infatti il cuoio è una risorsa 100% naturale, rinnovabile e di recupero, un esempio concreto di economia circolare. (ANSA).