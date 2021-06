Incendi: a fuoco traliccio ripetitori all'isola d'Elba

(ANSA) - ISOLA D'ELBA (LIVORNO), 27 GIU - Paura per un traliccio in fiamme sulla vetta del monte Capanne all'isola d'Elba. Nella notte una squadra dei vigili del fuoco di Portoferraio (Livorno) è dovuta intervenire in vetta al monte Capanne, il rilievo montuoso più alto dell'isola, per un incendio che ha coinvolto il traliccio dei ripetitori con l'annessa stazione provocando numerosi danni. L'intervento, spiegano i vigili del fuoco, è stato particolarmente complicato vista l'ubicazione della stazione e del traliccio. Sono tuttora in corso di accertamento le cause che hanno provocato l'incendio. (ANSA).