Cds respinge ricorso,gara tpl Toscana confermata francesi At

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello presentato dal consorzio Mobit contro l'aggiudicazione della gara per il tpl in Toscana ad Autolinee Toscane, del gruppo francese Ratp. Il bando vale 4 miliardi di euro per 11 anni di servizio: la pronuncia consente così alla Regione di assegnare il servizio, aggiudicato la prima volta, nel 2016 da Autolinee Toscane. Nella riedizione parziale del procedimento, nel 2019 la Regione aveva nuovamente aggiudicato ad At la concessione del tpl. (ANSA).