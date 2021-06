Archeologia: la Testa Lorenzini pulita con il laser

(ANSA) - FIRENZE, 18 GIU - E' esposta al Museo archeologico nazionale di Firenze, dopo un intervento di restauro, la 'testa Lorenzini', uno dei capolavori della scultura etrusca, in marmo, che in origine era probabilmente parte di una grande statua di culto del dio Apollo in un tempio dell'antica Volterra (Pisa).

Acquistata dal ministero della Cultura nel 2019, l'opera è stata poi sottoposta ad accurata pulitura dalla restauratrice Daniela Manna.

Per l'intervento di pulitura è stato utilizzato un laser Eos 1000 Lqs, messo a disposizione da El.En group, azienda italiana leader nel settore optoelettronico e di questi sistemi. Al termine dei lavori l'apparecchiatura è stata donata da El.En group al Museo Archeologico di Firenze che, è stato spiegato, la userà per altri interventi di restauro su altre opere in marmo, alabastro e pietra come, ad esempio, le numerose urnette etrusche con raffigurazioni mitologiche e funerarie scolpite sulla fronte e sul coperchio.

Con l'utilizzo del laser, Daniela Manna ha potuto liberare le superfici del volto e della dettagliata capigliatura dalle incrostazioni calcaree che impedivano di apprezzare la precisa volumetria della testa e la qualità del marmo. Stefano Casciu, direttore regionale musei della Toscana, ha spiegato che "la testa Lorenzini è un capolavoro della scultura etrusca del V secolo avanti Cristo. Un caso unico perché è la testa di una grande statua di culto di un tempio di Volterra, non sappiamo esattamente quale, forse Apollo, ma un caso unico perché la gran parte di ciò che sappiamo dell'arte etrusca viene della necropoli, dalle tombe". "Facciamo iniziative di questo genere in tutta Italia - ha detto Paolo Salvadeo, direttore generale El.En spa - in modo particolare in questo periodo in cui l'Italia ne ha più bisogno per la ripartenza, ma lo abbiamo sempre fatto anche a livello internazionale". (ANSA).