Al Museo Pecci di Prato Simone Forti, 'Senza fretta'

(ANSA) - PRATO, 18 GIU - Il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci dedica la prima grande mostra in un museo italiano a Simone Forti, artista internazionale, figura chiave nello sviluppo della performance dalla fine degli anni Cinquanta a oggi. Simone Forti emigrò a Los Angeles, con la sua famiglia originaria di Prato, nel 1938. 'Senza fretta' il titolo dell'esposizione, a cura di Luca Lo Pinto ed Elena Magini e in programma dal 19 giugno al 29 agosto. A partire dagli anni Sessanta Simone Forti ha portato avanti un lavoro pionieristico e sperimentale, che si fonda sull'esperienza del corpo come mezzo di conoscenza. La sua opera si è declinata attraverso una vasta gamma di media diversi, dalla pittura al disegno, dal video al suono, tuttavia l'espressione fisica praticata attraverso la danza, e in particolare la capacità di improvvisazione del corpo, costituisce la chiave fondamentale del suo lavoro. La mostra è stata concepita come un grande paesaggio, con uno speciale display progettato in stretta collaborazione con l'artista che mostra l'evoluzione naturale del suo lavoro con uno sguardo politico e personale al tempo stesso. L'esposizione offre un focus sulle News Animations, una serie di opere che l'artista sviluppa dalla metà degli anni Ottanta in cui analizza la relazione tra linguaggio, movimento e fisicità, partendo dalle notizie sui quotidiani. (ANSA).