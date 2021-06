Leonardo: e-Leo,intero archivio biblioteca Vinci in digitale

(ANSA) - VINCI (FIRENZE), 17 GIU - Tutto Leonardo da Vinci, o quasi, in 'E-Leo 2.0', l'archivio digitale della Biblioteca Leonardiana che sarà disponibile su pc, smartphone e tablet con un vasto numero di titoli consultabili. L'iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con Adiacent, azienda facente parte di Var Group. Tramite il sito è ora possibile consultare online la collezione, digitalizzata ad alta risoluzione che si compone di circa 4.100 fogli a partire dalla prima edizione del Trattato della pittura del 1651. Tra le sezioni del sito anche quella dedicata al glossario, pensata per conoscere la lingua e i termini usati da Leonardo da Vinci nei suoi scritti. Tale sezione ha visto il coinvolgimento dell'Università di Firenze e dell'Accademia della Crusca. I glossari presenti sono quello dei sostantivi della meccanica applicata relativi ai Codici di Madrid e Atlantico, quello dei termini dell'ottica e della prospettiva nei Manoscritti dell'Institut de France e quelli anatomici tratti dal corpus dei disegni leonardiani di Windsor.

Quindi consultare da remoto l'immenso patrimonio di manoscritti e disegni di Leonardo direttamente dal proprio pc, tablet o smartphone è ora possibile.

La Biblioteca Leonardiana possiede il corpus di tutte le opere di Leonardo da Vinci pubblicate a partire dal 1651. Un corpus ingente con circa 4.100 fogli, 22 codici manoscritti (includendo il Codice Leicester, Melinda & Bill Gates Collection, smembrato nel 1981), tre ampie raccolte di fogli rilegati in volumi da successivi collezionisti, rifascicolate in tempi recenti (il Codice Atlantico alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, i circa 600 disegni della Royal Library di Windsor, il Codice Arundel alla British Library), oltre a numerosi fogli sparsi in collezioni pubbliche e private.