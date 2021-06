Tratto Fi-Pi-Li chiuso per verifiche tecniche cantiere, code

(ANSA) - FIRENZE, 08 GIU - Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno chiuso momentaneamente questa mattina, martedì 8 giugno, il tratto tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa, in direzione del capoluogo toscano, per verifiche tecniche nel tratto del cantiere installato a seguito di una frana.

In mattinata si sono registrate code fino a sei km tra Empoli Est e l'uscita obbligatoria di Ginestra e che sono poi via via diminuite. (ANSA).