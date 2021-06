Dante 700: letture di Franco Ricordi a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 08 GIU - Lectura Dantis il 10, il 17 e il 24 giugno nella Sala del Paradiso del Museo del Duomo a Firenze con Franco Ricordi, un attore che interpreta la Divina Commedia con lo spirito e la formazione del filosofo, convinto che Dante sia "il più grande avversario del nichilismo contemporaneo".

Parte da qui il suo Progetto Dante, nato nel 2015 e portato in tournée in 20 Paesi per tre continenti, che lo condurrà a presentare la Commedia a Firenze: tre lecturae Dantis che si terranno il 10, il 17 e il 24 giugno nella Sala del Paradiso del Museo dell'Opera del Duomo.

Vista l'esiguità dei posti disponibili a causa delle misure di distanziamento sociale, per il pubblico sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming sul canale Youtube dell'Opera di Santa Maria del Fiore. L'iniziativa è promossa nell'ambito del programma di eventi per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta che vede collaborare, per la prima volta , l'Opera di Santa Maria del Fiore, l'Opera di Santa Croce e la Certosa di Firenze - Comunità di San Leolino. È l'amore il tema dominante della Commedia: per questo Ricordi sceglie un percorso che porta a Maria, passando da Beatrice e da una serie di voci e figure femminili. I canti scelti per le tre serate sono il II dell'Inferno (10 giugno), il XIII del Purgatorio (17 giugno) e il XXXIII del Paradiso (24 giugno). Si comincia, dunque, con il II dell'Inferno.

Per l'attore-filosofo il personaggio Dante si caratterizza subito per il suo essere l'anti-Amleto proprio perché, superando ogni esitazione, affronta con coraggio il suo viaggio metafisico. Si passa poi al XIII del Purgatorio, il canto di Sapia, protagonista di un pentimento imperfetto. E infine si raggiunge il Paradiso, con quel XXXIII canto dove Dante, accecato ma anche illuminato dalla Luce, per dirla con Ricordi 'alza il velo sull'Essere'. (ANSA).