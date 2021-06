Musica: anche Muse ospiti Firenze Rocks

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - Dopo i Green day, confermati come headliner della serata di apertura di Firenze rocks l'anno prossimo, saranno i Muse a esibirsi nella seconda giornata, il 17 giugno 2022.

"La più grande rock-progressive band contemporanea - spiegano gli organizzatori di Firenze rocks - torna in Italia dopo gli ultimi tre grandi concerti del Simulation Theory World Tour 2019 del 12 e 13 luglio a Milano e del 20 luglio a Roma. Per i Muse, conosciuti in tutto il mondo per i loro spettacoli live 'rivoluzionari' e 'altamente futuristici e tecnologici'", l'appuntamento fiorentino "non farà eccezione e si preannuncia epico e ambizioso per dare ai propri fan un'esperienza sempre più 'totale', dal suono alle luci, dal palco ai video". (ANSA).