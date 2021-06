Restauro Laura Battiferri del Bronzino, ora vola a New York

(ANSA) - FIRENZE, 04 GIU - E' stato sottoposto ad una lunga e delicata pulitura il dipinto di Agnolo Bronzino raffigurante la poetessa Laura Battiferri: terminato il restauro, l'opera è ora in partenza per gli Stati Uniti dove sarà una delle protagoniste alla mostra dedicata ai Medici curata da Keith Christiansen e Carlo Falciani che aprirà il prossimo 21 giugno al Metropolitan Museum of Art di New York. L'intervento, durato cinque mesi, è stato realizzato dall'Officina del Restauro, sotto la direzione tecnica del Comune di Firenze e la sorveglianza della Soprintendenza e grazie al supporto di Friends of Florence. Il restauro del pregevole dipinto su tavola, spiega una nota, era necessario per le vistose alterazioni che avevano subito, nel corso del tempo, i vecchi ritocchi e le vernici applicate negli interventi precedenti, l'ultimo dei quali risalente agli anni '60/'70 del secolo scorso. Il restauro è stato accompagnato da un'accurata campagna di indagini diagnostiche non invasive che ha fornito molte informazioni sulla tecnica costruttiva del supporto, sugli strati preparatori e dipinti, sui pigmenti adoperati dall'artista e, in ultimo, sui materiali di restauro presenti sull'opera.

"Dopo il Putto del Verrocchio che fu restaurato e poi andò fino a Washington - dichiara l'assessore alla cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi - un'altra opera di estremo valore, appena restaurata, lascia temporaneamente Palazzo Vecchio per arricchire un'esposizione oltre oceano". "Questo importante restauro restituisce piena godibilità ad una delle opere più affascinanti del Bronzino", commenta Lia Brunori, funzionario della Soprintendenza. "Siamo stati felici - sottolinea Simonetta Brandolini d'Adda, presidente di Friends of Florence - di accettare l'invito di Keith Christiansen e Carlo Falciani di restaurare il bellissimo ritratto di Laura Battiferri, una donna eccezionale per la sua epoca e un esempio anche oggi di intelligenza e di conoscenza poetica". (ANSA).