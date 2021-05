Festival delle Colline al via con Mimmo Lucano

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - Sarà Mimmo Lucano con Riace Social Blues ad aprire l'edizione 2021 del Festival delle Colline, rassegna che da 42 anni porta musica e spettacoli a Prato e sulle colline con la formula, sottolineano gli organizzatori, di "artisti di qualità, scenari incantevoli, biglietti a prezzi simbolici (da 3 a 8 euro), atmosfere bucoliche, pubblico felice".

L'edizione di quest'anno "concilia teatro e impegno civile, suoni levigati e cantighe sefardite, soul al fulmicotone e cantautorato": oltre a Lucano, ex sindaco di Riace, che il 7 luglio a Villa Il Cerretino di Poggio a Caiano, insieme a Cosimo Damiano Damato, Baba Sissoko ed Enrico Fierro, si esibirà in un reading in musica per raccontare "una delle più straordinarie esperienze di accoglienza e integrazione", tra gli altri ospiti Dominique Dillon de Byington, in arte Dillon, cantautrice e pianista sospesa tra suoni acustici ed elettronica, divagazioni pop e accostamenti arditi, che si esibirà il 9 luglio nella chiesa di Bonistallo, a due passi da Poggio a Caiano. Il 12 luglio il Festival delle Colline ospiterà invece a Villa Rospigliosi a Prato il tour dei Buttshakers: soul viscerale e prorompente come la voce di Ciara Thompson, che guida il gruppo francese. Il 15 luglio toccherà a Raiz e Radicanto, in concerto all'Anfiteatro del Centro Pecci di Prato. Finaz con Sirio si esibiranno inveced il 20 luglio alla chiesa di Bonistallo mentre Josh Rouse e Emma Tricca, cantautori diversi nello stile ma accomunati dall'indole apolide e da percorsi in continua evoluzione si vedranno il 22 luglio alla Villa Medicea di Artimino a Carmignano. Il Festival delle Colline si chiuderà il 23 luglio a Villa Guicciardini, a Cantagallo: il palco sarà tutto per Francesco Baccini. (ANSA).