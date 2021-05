Vaccini: via a agende per chi ha comorbilità e nati '74-'75

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAG - Agende aperte sul portale online regionale della Toscana, dalle 14 di oggi, martedì 18 maggio, per le persone con comorbilità fino ai 60 anni di età, così come previsto nelle raccomandazioni del ministero della Salute sui gruppi target della vaccinazione anti Covid. Nel pomeriggio di oggi verranno poi aperte le agende anche per i nati nel 1974 e nel 1975 (47 e 46enni), che potranno richiedere la somministrazione del vaccino, come sempre, sul portale regionale, a partire dalle ore 17.

Per le persone con comorbilità, nelle raccomandazioni del ministero si spiega, ricorda la Regione Toscana, che si tratta di persone "affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica, che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone fragili". L'elenco delle patologie ed esenzioni, come da indicazioni nazionali, è riportato in allegato.

Riguardo alla campagna di vaccinazione per la categoria dei quarantenni procede, ricorda sempre la Regione, per biennio anagrafico: potranno prenotare due classi di età per volta.

Domani, mercoledì 19 maggio, potranno prenotarsi i nati nel 1976 e nel 1977 (45 e 44enni); giovedì 20 maggio i nati negli anni 1978 e 1979 (43 e 42enni) ed infine, venerdì 21 maggio, i nati nati nel 1980 e nel 1981 (41 e 40enni), andando così a completare l'intera fascia anagrafica degli over 40.

Per ciascun nuovo biennio anagrafico le agende apriranno ogni pomeriggio, alle ore 17. (ANSA).