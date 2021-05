Pedone investito da un camion, muore in ospedale a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 18 MAG - Un livornese di 62 anni è morto in ospedale poche ore dopo l'incidente stradale che lo aveva coinvolto stamattina. Era stato investito da un mezzo pesante intorno alle 6 mentre passeggiava in via del Litorale sul lungomare del Romito ed era stato soccorso e trasferito in codice rosso in ospedale da un'ambulanza della Misericordia.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti della Polstrada. (ANSA).