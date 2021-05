Musei: Lucca lancia piattaforma prenotazione per i civici

(ANSA) - LUCCA, 18 MAG - Una piattaforma di prenotazione per acquistare da remoto i biglietti d'ingresso ai monumenti civici di Lucca e un allestimento che a partire dalla Torre Guinigi inviterà i visitatori alla scoperta dei percorsi storici, artistici e culturali della città. Sono queste le novità messe in campo dal Comune per incentivare la ripresa del turismo.

Le iniziative sono state presentate oggi in occasione della Giornata internazionale dedicata ai musei. La piattaforma di booking, da oggi operativa, è accessibile all'indirizzo https://cultura.comune.lucca.it e servirà ai visitatori per prenotare online la loro visita alla Torre Guinigi, alla Torre delle Ore e all'Orto Botanico.

"Questo nuovo, importante servizio - ha commentato l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti - è prima di tutto un investimento sul presente, vista l'attuale esigenza della prenotazione anticipata, ma lo è anche sul futuro, perché l'obbiettivo finale dell'intera operazione è quello di arrivare a una biglietteria unica della cultura di Lucca, attraverso il coinvolgimento di tutti gli operatori". Con il nuovo allestimento della Torre Guinigi l'ingresso, il vano scale e altri spazi sono stati organizzati e dotati di attrezzature, arredi e strumenti per mettere in mostra la città con un sistema di esposizione di immagini dedicate al patrimonio culturale e ai temi della cultura. Il primo racconto per immagini è dedicato ai musei e al patrimonio musealizzato di Lucca: sono 18 pannelli con immagine e testo dove viene riportata localizzazione e distanza per raggiungere ogni sito presentato. Questa dedicata ai musei è la prima di un ciclo di mostre fotografiche, che verranno rinnovate ad ogni stagione, in modo da suggerire al visitatore di Lucca nuovi scenari e percorsi da approfondire.

(ANSA).