COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAG - La Toscana esaurisce la chiamata alle prenotazioni dei vaccini antiCovid per i 50enni tra oggi (classi 1968 e 1969) e domani (classi 1970 e 1971) con l'apertura del portale regionale dedicato e il governatore Eugenio Giani annuncia che da lunedì 17 maggio esordirà la fascia dei 40enni. La campagna vaccinale è in pieno fermento, almeno da un punto di vista organizzativo. Gioiscono anche le isole dell'Arcipelago: dopo Capraia, immunizzata la popolazione, la Asl Toscana Sud Est è pronta per vaccinare in tre giorni (21-22-23 maggio) in massa gli abitanti dell'isola del Giglio e della minuscola e semidisabitata Giannutri. Un incentivo notevole ad affrontare la stagione turistica con più ottimismo.

Lo stesso Giani è pronto a inaugurare in modo ufficiale altri punti dosi (hub) in palazzetti dello sport e circoli a Reggello, Dicomano, Pistoia e Fucecchio tra sabato e domenica. Uno sforzo che il presidente della Regione illustra anche così: "Martedì 18 maggio verrà a trovarci il generale Figliuolo, voglio che si renda conto di come la Toscana sta seguendo le indicazioni della campagna vaccinale. Ieri abbiamo visto le sue indicazioni che invitano ad aprire ai 40enni e quindi noi faremo di conseguenza.

La data la decideremo in una riunione tecnica, ma penso che proprio da lunedì apriremo a due anni dei 40enni". Lunedì riunione della giunta regionale per affrontare con un atto la vaccinazione dei fragili dopo quella degli "estremamente fragili". Non parrebbe estraneo al netto calo giornaliero di nuovi positivi la campagna di vaccinazione in corso: da alcuni giorni i pazienti Covid aumentano in misura più contenuta rispetto a poco tempo fa (l'ultimo report delle 24 ore segnala altri 529) mentre invece i morti sono sempre tanti, 17 in un giorno con età media di circa 78 anni (6.499 il totale delle vittime finora nella regione). (ANSA).