Vaccini, Giani, con medici, farmacie e hub 55mila dosi al giorno

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAG - Con l'apertura di nuovi punti vaccinali, tra cui Fucecchio, Certaldo, Montecatini, Pistoia, Dicomano, Scarperia e Reggello, la Toscana arriverà "a 35 mila somministrazioni al giorno negli hub pubblici, a cui si aggiungeranno le vaccinazioni fatte dai medici di famiglia e dai farmacisti, per un totale di 55 mila dosi giornaliere". Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani, intervenendo in commissione sanità del Consiglio regionale che ogni settimana fa il punto sullo stato di avanzamento della campagna di vaccinazione.

"Negli ultimi giorni - ha aggiunto - c'è stato un salto di qualità, anche per l'aumento delle dosi di vaccino disponibile, soprattutto di Pfizer". L'obiettivo a cui si punta, ha proseguito Giani, è quello di "arrivare a fine settembre con una quota tra i 2,5 e i 2,8 milioni di vaccini fatti, garantendo quindi l'immunità di gregge. Certo, tutto dipende dalla quantità di vaccini che ci mandano". L'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini ha poi spiegato che non sono previsti in Toscana, per adesso, 'open-day' per AstraZeneca, perché non risultano problemi di giacenza del vaccino. (ANSA).