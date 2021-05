A1, autostrada chiusa una notte tra Firenze sud e Incisa

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAG - Chiuso per lavori, dalle 21 del 15 maggio alle 7 del 16 maggio il tratto dell'A1 tra i caselli di Firenze sud e Incisa Valdarno, in entrambe le direzioni. Lo rende nota Autostrade per l'Italia spiegando che lo stop al traffico serve a "consentire programmati lavori di potenziamento del tratto", "propedeutici alla realizzazione della terza corsia.

In alternativa, la società Autostrade consiglia i seguenti itinerari: "verso Roma, per le brevi percorrenze, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A1 alla stazione di Incisa Reggello, per proseguire in direzione" della capitale"; "per le lunghe percorrenze, si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul raccordo Siena Bettolle Ss 326 e rientrare sulla A1 alla stazione autostradale di Valdichiana"; "verso Firenze, per le brevi percorrenze, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A1 alla stazione di Firenze sud"; "per le lunghe percorrenze, si consiglia di uscire alla stazione di Valdichiana, prendere il raccordo Siena-Bettolle Ss 326 in direzione di Siena e rientrare sulla A1 alla stazione di Firenze Impruneta". (ANSA).