Vaccini: Toscana riapre il portale per fragili e caregiver

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAG - Il portale regionale Toscana per i vaccini ha riaperto la finestra per la registrazione delle persone con elevata fragilità, anche per chi ha più di 80 anni e per i loro 'caregiver'. Una volta ultimata la registrazione, viene spiegato, sarà inviato un codice che renderà possibile la prenotazione per la somministrazione. In questa finestra del portale può avvenire anche la registrazione dei 'caregiver': se una persona ad elevata fragilità è già stata inserita sul portale e vaccinata, si spiega, è necessario cancellare la registrazione dal portale, creare una nuova registrazione e spuntare la voce 'persona già vaccinata'. A quel punto, se ammessi alla vaccinazione, per chi lo aveva omesso, sarà possibile inserire i relativi familiari, conviventi o 'caregiver', per le patologie che sono previste. (ANSA).