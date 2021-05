Malore durante immersione, morta sub a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 09 MAG - Una sub di circa 40 anni è morta questa mattina nelle acque davanti al Castello del Boccale a Livorno dopo aver accusato un malore durante un'immersione a pochi metri dalla scogliera. Sul posto, allertati intorno alle 10.30 dai compagni di immersione sono arrivati i vigili del fuoco, gli uomini della guardia costiera su una motovedetta con a bordo i volontari del 118 e un medico che ha tentato di rianimare la donna, ma per lei non c'è stato niente da fare.

