Riapre il Museo Leonardiano a Vinci, con il biglietto online

(ANSA) - VINCI (FIRENZE), 05 MAG - Riaprirà sabato 8 maggio il Museo Leonardiano di Vinci (Firenze) in seguito alle chiusure imposte nei mesi passati per l'emergenza Covid-19. La novità, si legge in una nota del Comune, è quella per cui la prenotazione della visita andrà effettuata obbligatoriamente e almeno un giorno prima rispetto al momento scelto per andare al museo. Sarà possibile l'acquisto online del biglietto attraverso il nuovo sito internet www.museoleonardiano.it, oltre che prenotare telefonicamente. Fino al 22 maggio, il biglietto avrà un costo ridotto in quanto la Palazzina Uzielli, facente parte del percorso museale, si trova al momento chiusa per l'allestimento di una mostra realizzata in collaborazione con la Scuola Sant'Anna di Pisa, in cui verrà aperta una nuova area espositiva capace di sfruttare le innovazioni tecnologiche per migliorare ulteriormente l'esperienza di visita dei turisti.

