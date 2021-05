Blitz di Anthony Hopkins a Cortona, passeggiata e shopping

(ANSA) - CORTONA (AREZZO), 03 MAG - L'attore Anthony Hopkins, 83 anni, recente vincitore dell'Oscar con 'The father', ha visitato da turista Cortona (Arezzo) dove è stato visto passeggiare insieme alla moglie in via Nazionale, il corso principale. Molto legato alla città della Valdichiana, dove nel 2009 era stato anche ospite del Tuscan Sun Festival, Anthony Hopkins ha fatto acquisti in alcuni negozi intrattenendosi per alcuni scatti con i passanti che lo hanno riconosciuto. L'attore ha pure incontrato e ha salutato i coniugi Baracchi, noti imprenditori del settore turistico a Cortona, poi ha lasciato la cittadina etrusca. (ANSA).