Feste 'vietate' in 3 case a Firenze, multati in 34

(ANSA) - FIRENZE, 02 MAG - Tre feste 'vietate' per le disposizioni Covid sono state scoperte la notte scorsa a Firenze dalla polizia. In totale sono 34 i partecipanti, giovani e non solo, italiani e anche stranieri, che sono stati multati.

I controlli degli agenti delle volanti sono scattati dopo segnalazione di cittadini. Tra mezzanotte e le due, spiega la questura, la polizia è intervenuta in via Roma per una festa tra giovani, in via Vallecchi, dove era riunita nella stessa abitazione quasi una ventina di persone, e in via San Domenico.

(ANSA).