Covid: in Toscana altri 730 casi e 17 decessi, su i ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 02 MAG - In Toscana sono 228.467 i casi di positività al Coronavirus, 730 in più rispetto a ieri. I nuovi casi - età media 42 anni - sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 11.633 tamponi molecolari e 3.300 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,9% è risultato positivo. Sono invece 5.721 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12,8% è risultato positivo. Rispetto a ieri cala il numero dei contagi giornalieri (erano 895) mentre sale il tasso dei positivi (pari al 2,8% e all'8,8% sulle prime diagnosi) a fronte però di un numero di tamponi più che dimezzato (31.714 test ieri). Si registrano purtroppo altri 17 decessi - 10 uomini e 7 donne con un'età media di 82,6 anni - che portano il totale a 6.219. Risalgono i ricoveri: sono 1.546, 19 in più rispetto a ieri, di cui 250 in terapia intensiva, 2 in più. Questi i dati diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 201.958 (88,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 20.290, -0,5% rispetto a ieri. Complessivamente, 18.744 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (128 in meno rispetto a ieri, meno 0,7%).

Sono 32.468 (1.145 in meno rispetto a ieri, meno 3,4%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alle singole province Firenze registra 180 casi in più rispetto a ieri, Prato 80, Pistoia 56, Massa Carrara 21, Lucca 63, Pisa 85, Livorno 45, Arezzo 124, Siena 42 in più, Grosseto 34. L'incidenza giornaliera dei nuovi casi vede Arezzo in testa con un tasso pari a 36,56% su 100.000 abitanti, seguita da Prato con 31,12 e da Pisa con 20,33. (ANSA).