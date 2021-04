Uffizi, presteremo Madonna Rose di Tiziano a Miramare

(ANSA) - TRIESTE, 30 APR - Sarà un prestito dalla Galleria degli Uffizi di Firenze, quello dell'opera "La Madonna delle Rose" di Tiziano, dipinto a olio su tavola databile al 1530 circa, uno dei punti di forza della futura stagione espositiva del Museo Storico e Parco del Castello di Miramare (Trieste), in programma nella primavera del prossimo anno. Lo ha annunciato il 30 aprile in una diretta streaming Eike Schmidt, direttore le Gallerie degli Uffizi di Firenze, che ha partecipato a "Miramare, non solo numeri", confronto in diretta streaming con focus sul particolare momento vissuto dai musei.

"Con il Castello di Miramare vogliamo iniziare una collaborazione: e lo faremo con questo prestito", ha detto Schmidt. "La Madonna delle Rose arriverà a Miramare la primavera prossima - ha precisato il direttore - così alle diecimila fioriture bellissime del parco del castello di Miramare, aggiungeremo qualche altra rosa, in questo caso dipinta dall'arte di Tiziano". (ANSA).