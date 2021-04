Mugello capitale del cavallo in estate, raduni e kermesse

Fervono i preparativi a Palazzuolo sul Senio (Firenze) per il raduno equestre 'Memorial Enzo Mengozzi' giunto alla VI edizione in programma dal 2 al 4 luglio 2021. Il Memorial giunto alla VI edizione fin dall'inizio è stato fortemente voluto e organizzato da Philip Moschetti, insieme ai maneggi Badia Moschetta e Casetta, assecondato così, si legge in un comunicato "la passione per il mondo del cavallo e dell'ambiente e dando modo di valorizzare ancor di più uno dei borghi più belli d'Italia nel cuore degli Appennini e che permette di visitare a cavallo l'Alto Mugello". Sarà "occasione dunque per un week end all'insegna della natura, del divertimento e dell'ospitalità ed enogastronomia di Palazzuolo, biglietto da visita notevole per un territorio di una bellezza straordinaria." Previsti tre giorni ricchi di iniziative con escursioni guidate a cavallo, battesimo dei pony per i più piccoli e danze country.

Un week end nel corso del quale sarà possibile gustare la cucina locale oltre ad apprenderne i segreti nei corsi organizzati dalla Pro Loco. In programma escursioni di Nordic Walking ed in mountain bike lungo i sentieri dell'Appennino in Alto Mugello.