Covid: Toscana, 644 nuovi positivi, tasso scende al 2,80%

(ANSA) - FIRENZE, 20 APR - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 644 su 23.031 test di cui 11.269 tamponi molecolari e 11.762 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,80% (9,3% sulle prime diagnosi). Lo riferisce il presidente Eugenio Giani usando i social. Ieri erano stati censiti 771 nuovi casi, su 11.199 test totali elaborati e un tasso del 6,88%. E' il quarto giorno consecutivo di calo del Coronavirus in regione, ma oggi il numero di esami processati nei laboratori è comparabile con gli standard consueti di rilevamento durante la settimana e il tasso di positività appare in discesa netta. (ANSA).