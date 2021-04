COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 06 APR - I nuovi positivi Covid in Toscana nelle 24 ore sono solo 685 ma è un 'effetto ottico' del ponte di Pasquetta perché il numero dei tamponi processati nei laboratori è stato basso, anche a causa della festa (era successo anche il giorno prima dopo la Pasqua). Riportano sui piedi per terra i dati sui morti, in linea con il trend negativo delle ultime settimane: altri 32 deceduti nelle 24 ore, censiti nella giornata di Pasquetta. L'età media delle vittime scende ancora una volta sotto gli 80 anni (78,9). Proprio la partita delle vaccinazioni degli over 80, i quali hanno maggiori probabilità di ammalarsi gravemente ed essere ricoverati in ospedale, vede messa male la Toscana che ha delegato questo compito ai medici di famiglia. Secondo l'ultimo report settimanale del Governo, aggiornato al 2 aprile, in Toscana la prima dose di vaccino è stata somministrata al 46,11% degli over 80 (terz'ultima regione in Italia, solo Calabria e Sicilia hanno fatto peggio) e la seconda è stata data al 19,77% (penultima in Italia, solo in Sardegna la quota è più bassa). E a Pasquetta secondo gli 'open data' della Struttura commissariale per l'emergenza Covid, le dosi somministrate - la prima e la seconda di richiamo - a over 80 risultano essere state nell'intera regione solo 72. In numeri assoluti, sono 320.589 gli ultraottantenni residenti in Toscana: alle 18.30 di oggi 161.501 di loro hanno ricevuto la prima dose.

Tra questi, 73.246 hanno ricevuto anche la seconda dose. Il governatore Giani vuole somministrare la prima dose a tutti gli over 80 toscani entro il 25 aprile: per fare questo il ritmo da tenere dovrebbe essere di poco superiore alle 8.000 dosi giornaliere. L'approvvigionamento di vaccini Pfizer, destinati a questa fascia, è decisivo. A Cecina i sindaci della zona hanno protestato per la mancanza di dosi nel centro vaccinale, l'unico che serve quell'area costiera e di cui è slittata l'apertura.

(ANSA).