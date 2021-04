Covid: assembrati in spiaggia e senza mascherina, 34 multati

(ANSA) - PISA, 06 APR - Pasquetta al mare con multe da 400 euro per numerose famiglie di pisani e livornesi, ma alcune provenienti anche dalla provincia di Grosseto, sorpresi ieri assembrati e senza mascherine sulla spiaggia di Tirrenia (Pisa) dal dispositivo interforze che vigilava sul rispetto delle misure anti Covid. Sono 34 in tutto le persone sanzionate.

L'intervento è avvenuto intorno alle 16 dopo l'avvistamento dell'assembramento da parte dell'elicottero della guardia costiera in sorvolo sul litorale pisano. Il velivolo ha informato la sala operativa della questura che ha inviato sul posto pattuglie della polizia, della guardia di finanza e della polizia municipale, mentre l'elicottero ha seguito le operazioni di identificazione dall'alto. In spiaggia c'erano numerose famiglie, anche con bambini al seguito. Nessuno indossava i dispositivi di protezione, né rispettava il distanziamento interpersonale, violando anche l'ordinanza di accedere alla spiaggia pur non essendo residenti a meno di 300 metri di distanza.

A Prato, invece, chiusura di cinque giorni per un bar nella zona del Soccorso, dove sono stati trovati due clienti intenti a bere caffè mentre guardavano una partita di calcio, nonostante le restrizioni anti Covid. I clienti e il titolare del bar sono stati anche multati dalla polizia. (ANSA).