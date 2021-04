Toscana, superati 200.000 contagi Covid da inizio pandemia

(ANSA) - FIRENZE, 03 APR - Sono 1.473, età media 46 anni circa, i positivi in più rispetto a ieri in Toscana che supera così i 200.000 contagi da inizio pandemia: per la precisione sono 200.118. Rispetto a ieri, quando erano stati 1.640, rallenta comunque il numero dei casi giornalieri e diminuisce anche il tasso di positività, oggi al 4,9 contro il 5,4, a fronte di un numero quasi analogo di tamponi molecolari e antigenici rapidi: 30.348 quelli odierni a fronte di 30.467 ieri. Il tasso odierno sulle prime diagnosi è 14,3%, praticamente stabile rispetto a ieri quando era 14,5. Ci sono stati purtroppo altri 22 decessi - 15 uomini e 7 donne con un'età media di 80,6 anni - che portano il totale a 5.428, e non si fermano i ricoveri: nei posti letto dedicati sono complessivamente 1.881, 20 in più rispetto a ieri, di cui 278 in terapia intensiva, 4 in più. Questi i dati diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 165.981 (82,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 28.709, +0,1% rispetto a ieri. Riguardo alle singole province Firenze conta 441 casi in più rispetto a ieri, Lucca 177, Prato 157, Livorno 142, Pistoia 137, Pisa 135, Arezzo 113, Siena 73, Massa Carrara 60, Grosseto 38. Complessivamente, 26.828 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (13 in più rispetto a ieri, più 0,05%). Sono 36.633 (979 in meno rispetto a ieri, meno 2,6%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alla campagna vaccinale anti-Covid alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 714.732 vaccinazioni, 31.442 in più rispetto a ieri (+4,6%). (ANSA).