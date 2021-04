Covid: Toscana, altri 26 morti, età media cala a 76,7 anni

(ANSA) - FIRENZE, 02 APR - Il rapporto Covid delle 24 ore della Regione segnala in Toscana altri 1.640 nuovi casi (crescita +0,8%, età media 44 anni) e 26 decessi (età media in calo su ieri a 76,7 anni) che portano il numero totale delle vittime censito a 5.406 dall'inizio della pandemia. Ora in Toscana sono 198.645 i casi di positività totali al Coronavirus, 1.640 in più rispetto a ieri (1.590 trovati con tampone molecolare e 50 da test rapido antigenico). Anche i guariti crescono dello 0,8% - sono stati 1.366 nelle 24 ore, tutte guarigioni complete, a tampone negativo - e raggiungono quota 164.563 persone. Gli attualmente positivi sono 28.676 (+0,9%) di cui i ricoverati sono 1.861 (+12 su ieri; 274 in terapia intensiva, in rialzo del +3,4% con nove pazienti in più). Gli altri 26.815 positivi sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o asintomatici (+236 su pari al +0,9%). Ci sono poi altre 37.612 persone (115 in meno, -0,3%) isolate in sorveglianza attiva delle Asl per contatti con persone contagiate. (ANSA).