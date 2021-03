Giani, Toscana ancora arancione? Siamo a limite zona rossa

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAR - "Non lo so" se la Toscana rimane arancione anche la prossima settimana "perché la decisione è competenza del ministero sulla base dei dati. Oggi in giornata lo sapremo, e mi adeguerò alla valutazione. Siamo proprio al limite". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani.

