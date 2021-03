Covid: feste e assembramenti, 26 multati da polizia Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAR - Intervento della polizia la notte scorsa per una festa rumorosa in un appartamento di Firenze, in via Buffalmacco. All'interno sono state trovate sette persone di età compresa tra i 34 e i 55 anni, tutte sanzionate con una multa da 400 euro per violazione delle norme anti Covid.

Sempre gli agenti della polizia, ieri intorno alle 19, hanno multato per assembramento 19 persone che si erano radunate davanti a un locale di piazza Ferrucci per consumare delle bevande. Tra i sanzionati anche il titolare del locale. (ANSA).