Fdi: Caiata indagato, si dimette da segretario Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 17 MAR - "Ho appena rimesso nelle mani dell'on. Giorgia Meloni il mio mandato da segretario regionale della Basilicata di Fratelli d'Italia". Lo ha annunciato, con un post su facebook, l'on. Salvatore Caiata, indagato a Siena in un'inchiesta per autoriciclaggio.

"Ho a lungo riflettuto, e - ha aggiunto il parlamentare e presidente del Potenza calcio (serie C, girone C) proprio perché sono certo che questo attacco - ci tengo a dire del tutto infondato e privo di ogni connotazione, cosa che presto la stessa giustizia sono certo potrà appurare - nasce con lo scopo di ledere l'immagine del partito oltre che la mia persona, mi occorre tutelare la stessa con questo atto". (ANSA).