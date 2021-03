Toscana sospende temporaneamente lotto AstraZeneca

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAR - "Il mio direttore del settore sanità mi ha detto che ha sospeso alcune dosi di quel lotto" di vaccini AstraZeneca "che era arrivato in Toscana, assolutamente in modo temporaneo, a scopo cautelativo". Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, intervenendo a 'Tagadà' su La7, precisando che la decisione vale solo per il lotto sospeso dall'Aifa. Quest'ultima ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo del lotto Astrazeneca ABV2856 su tutto il territorio nazionale, riservandosi ulteriori provvedimenti, a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti allo stesso lotto. Al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi.