Jaden Smith special guest Pitti Uomo

(ANSA) - FIRENZE, 09 MAR - Musicista, attore, attivista e designer, Jaden Smith è lo special guest della corrente edizione di Pitti Immagine Uomo, online sulla piattaforma web di Pitti Immagine sino al prossimo 5 aprile.

"La preview in esclusiva internazionale di Untitled Msftsrep Fw 2021, la nuova collezione del brand statunitense Msftsrep di cui Jaden Smith è co-fondatore insieme a Moises Arias e Te'o? - dice Lapo Cianchi, direttore comunicazione e progetti speciali di Pitti Immagine - ci consente di arricchire e idealmente completare il programma di eventi digitali sul Billboard di Pitti Uomo". Per l'occasione Jaden Smith ha creato tre look diversi che includono un abito sartoriale, un hoodie dress e un completo da neve composto da piumino e pantaloni. Smith ha da poco pubblicato suo terzo album 'Ctv3: Cool Tape Vol. 3", uscito nell'agosto 2020, e portato avanti il suo progetto per la sicurezza dell'acqua 501Cthree, che fornisce sistemi di filtrazione innovativi e sostenibili per le comunità che non hanno accesso all'acqua. (ANSA).