Covid: Nardella, valutiamo nuove limitazioni

(ANSA) - FIRENZE, 07 MAR - "Domani riunisco la task force di Comune e Città metropolitana per valutare eventuali nuove limitazioni da introdurre. Non possiamo passare il tempo ad inseguire il virus, dobbiamo prevenirlo. Per questo, se da un lato faremo di tutto per scongiurare la chiusura delle scuole, con tutti i disagi che ne conseguono ai ragazzi e alle loro famiglie, dall'altro dovremo pensare a limitare i movimenti in determinati momenti e luoghi della città". Lo ha scritto su Fb il sindaco di Firenze Dario Nardella rilevando anche che forze dell'ordine e polizia municipale hanno lavorato "venerdì sera e ieri sera per controllare il centro e, sia ieri che oggi, i parchi dove si è registrato molto afflusso di persone. Non tutti rispettano le regole": sono state "comminate decine di sanzioni tra piazza Repubblica, via della Pellicceria, piazza Ss Annunziata, piazza S. Spirito. Intensificati i controlli nei parchi a partire dalle Cascine".

Se, riguardo ai numeri, Firenze nella prima settimana di marzo ha avuto 509 casi (+32 rispetto alla settimana precedente), che rapportati ai suoi 378.839 abitanti "danno un tasso del 134,35, quindi "per ora al di sotto della soglia stabilita per la chiusura delle scuole", questo "non significa affatto che la situazione sia tranquilla". "Se vogliamo prevenire il peggioramento del contagio dovremo dare il massimo, ciascuno di noi - aggiunge Nardella -. Invito tutti, anche nella giornata di oggi, a limitare al massimo raggruppamenti, assembramenti, feste e ritrovi di ogni genere". "Siamo tutti stanchi e provati da questa lunga e impietosa pandemia, ma i numeri parlano chiaro e non ci fanno stare tranquilli: la guerra contro il virus è ancora nel pieno e non possiamo permetterci altri aumenti di casi proprio nella fase iniziale della campagna vaccinale". (ANSA).