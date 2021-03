Atletica: Euroindoor; lungo donne, Iapichino in finale

(ANSA) - TORUN, 05 MAR - All'ultimo salto del turno di qualificazione, Larissa Iapichino centra la finale agli Europei indoor nel salto in lungo con la seconda miglior misura tra le partecipanti (6,70), inferiore soltanto al 6,78 della svedese Khaddi Sagnia. Dopo due salti iniziali di assestamento che non l'avrebbero qualificata (6,35 e 6,42), la 18enne fiorentina ha ottenuto il 6.70 che la fa sbarcare, al debutto in nazionale, nella prima finale continentale 'dei grandi': appuntamento sabato sera alle 19.40. In finale anche l'altra azzurra Laura Strati, capace di piazzare al primo salto il 6,58 valido per la finale, sesto posto complessivo del primo round. Quanto alle rivali, l'ucraina Maryna Bekh-Romanchuk salta 6,66, la spagnola Fatima Diame 6,62, la tedesca campionessa mondiale Malaika Mihambo 6,58 come Strati. (ANSA).