Covid: grave 14enne ricoverata al Meyer di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 03 MAR - Una 14enne è ricoverata da ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per complicanze dovute all'infezione da coronavirus. La notizia è stata riportata oggi dalla Nazione. Secondo quanto si è appreso, la ragazzina, residente a Grosseto, si trova in condizioni critiche ma non è intubata e non sarebbe in imminente pericolo di vita.

Dallo scorso settembre, secondo quanto spiegato dall'azienda ospedaliero universitaria, sono circa 10 i minori colpiti da Covid per i quali è stato necessario un ricovero nella terapia intensiva dell'ospedale. (ANSA).