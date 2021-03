Covid: in Toscana altri 18 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 01 MAR - E' di 877 nuovi casi, età media 41 anni, e di altri 18 decessi, età media 78,3 anni, l'aggiornamento della situazione Covid nelle 24 ore in Toscana dove così i positivi conosciuti salgono a 157.112 persone (+0,6%) e le vittime totali a 4.686 persone. I guariti - saldo di 443 nelle 24 ore (ma sono 459 le guarigioni complete a tampone negativo) - crescono dello 0,3% (sempre meno in percentuale rispetto ai nuovi positivi) e raggiungono quota totale 133.961. Gli attualmente positivi sono oggi 18.465 (+2,3% su ieri) di cui ricoverati 1.122 (+45 su ieri pari al +4,2%, 172 di loro in terapia intensiva cioè quattro in più) e 17.343 invece in isolamento a casa con sintomi lievi o asintomatici (+371 su ieri pari al +2,2%). Ci sono 37.508 persone (+782 su ieri, +2,1%) in quarantena domiciliare per sorveglianza attiva dopo contatti con persone contagiate. (ANSA).