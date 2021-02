Larissa Iapichino 'io come mamma Fiona, tutto pazzesco'

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Ancora non ho realizzato ciò che ho fatto, lo farò con calma. Quando ho visto 6,91 mi sono detta che avevo saltato come mia mamma, poi ho realizzato il resto. E ora tutto mi sembra surreale, un sogno". E' una Larissa Iapichino ancora incredula quella che commenta la 'pazzesca' prestazione ottenuta nel salto in lungo, a soli 18 anni, ai campionati italiani indoor di Ancona, dove con 6,91 ha eguagliato il primato nazionale al coperto di sua madre Fiona May, stabilendo anche il nuovo primato mondiale under 20. "La Drechsler? aver battuto un suo record è una cosa che mi ha sconvolta, lei è stata una delle dee del salto in lungo". (ANSA).