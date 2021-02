In 40 al pranzo di compleanno, chiuso locale a Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 09 FEB - Stavano facendo un banchetto di compleanno con 40 persone, in tavolate da oltre 10, senza che il locale avesse la capienza prevista dalle norme Covid.

L'irruzione della polizia municipale di Arezzo, attirata dalla presenza di numerose auto che sostavano fuori dal locale, ha fatto scattare la denuncia. E' accaduto in un locale della zona di Pescaiola ad Arezzo. Gli agenti, dopo il controllo, hanno contestato immediatamente al titolare la violazione amministrativa disponendo, come previsto, l'immediata chiusura dell'esercizio per cinque giorni fino al 12 febbraio compreso.

(ANSA).